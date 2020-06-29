Українці різко скоротили кількість грошових переказів через кризу
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в квітні 2020 року склав 826 млн доларів. Це на 10,4% менше, ніж у березні (922 млн доларів), повідомляється на сайті Національного банку України.
Тим не менш, за січень-квітень 2020 року обсяг переказів (3733 млн доларів) на 2,4% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (3645 млн доларів).
НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У квітні неформальними каналами в Україну було переведено 296 млн доларів.
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Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки. Громадянам слід платити 18 тисяч гривень, з урахуванням нового курсу долара, щоб ті не виїжджали за кордон.
В цей час уряд вирішує підняти мінімальну зарплату в три етапи до 6 500 гривень.
За станом на поточний момент мінімальна місячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.
Тим не менш, експерти налаштовані не так оптимістично. Приміром, у квітні поточного року вперше з березня 2016 реальна зарплата українців зменшилася на 0,5% р/р. Серед причин низька ділова активність та менший попит на робочу силу.
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