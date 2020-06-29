Українці різко скоротили кількість грошових переказів через кризу

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в квітні 2020 року склав 826 млн доларів. Це на 10,4% менше, ніж у березні (922 млн доларів), повідомляється на сайті Національного банку України.

Тим не менш, за січень-квітень 2020 року обсяг переказів (3733 млн доларів) на 2,4% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (3645 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У квітні неформальними каналами в Україну було переведено 296 млн доларів.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник назвав розмір зарплати, щоб українці не їхали на заробітки. Громадянам слід платити 18 тисяч гривень, з урахуванням нового курсу долара, щоб ті не виїжджали за кордон.



В цей час уряд вирішує підняти мінімальну зарплату в три етапи до 6 500 гривень.

"Голова уряду доповів про попередній графік, за яким будуть підвищувати мінімальну заробітну плату. Так, з 1 вересня цього року вона буде збільшена до 5 тис. гривень, з 1 січня наступного року - до 6 тис. гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис. гривень", - сказано в повідомленні Офісу президента.

За станом на поточний момент мінімальна місячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.

Тим не менш, експерти налаштовані не так оптимістично. Приміром, у квітні поточного року вперше з березня 2016 реальна зарплата українців зменшилася на 0,5% р/р. Серед причин низька ділова активність та менший попит на робочу силу.

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