Погода в Україні 30 червня зіпсує настрій остаточно через зливи й грози, вони атакують відразу кілька областей

Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні на західній частині країни буде сухо і безхмарно. Стовпчик термометра порадує літніми 23-26 градусами тепла. Вночі ж варто очікувати від 15 до 17 за Цельсієм.

На півночі синоптики прогнозують сильні зливи, а також місцями грози. Але це не завадить повітрю прогрітися до 26-28 градусів вище нуля. У нічний час очікується від 26 до 20 градусів зі знаком «плюс».

А ось жителям центральних регіонів сьогодні не пощастить більше всіх: від дощів, які будуть переходити в справжній злива, сховатися не вдасться нікому. Хоча тут синоптики прогнозують від 26 до 33 спеки вдень і від 17 до 21 градуса тепла вночі.

Схожою ситуація буде і на півдні України: дощі будуть супроводжуватися спекою в 30-33 тепла. Вночі трохи попустить: термометр покаже від 19 до 22 тепла.

На сході дощів очікувати сьогодні явно не варто: спекотна погода змусить повітря «розжаритися» до 29-33 градусів вище нуля. Водночас уночі очікується 15-18 тепла.

В Укргідрометцентрі також попереджають, що сьогодні на східних, а також Сумській, Запорізькій областях, а також Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Також синоптики стверджують, що на західній частині, а вдень у північних, центральних і частині південних областей буде гроза, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

У Києві сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, буде сильний дощ, хоча вдень очікується від 26 до 28 за Цельсієм. Вночі похолодає до 17-19 градусів вище нуля.

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