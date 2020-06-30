Погода в Украине 30 июня испортит настроение окончательно из-за ливней и гроз, они атакуют сразу несколько областей

Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков из Украинского гидрометцентра, сегодня на западной части страны будет сухо и безоблачно. Столбик термометра порадует летними 23-26 градусами тепла. Ночью же стоит ожидать от 15 до 17 по Цельсию.

На севере синоптики прогнозируют сильнейшие ливни, а также местами грозы. Но это не помешает воздуху прогреться до 26-28 градусов выше нуля. В ночное время ожидается от 26 до 20 градусов со знаком «плюс».

А вот жителям центральных регионов сегодня не повезет больше всех: от дождей, которые будут переходить в настоящий ливень, скрыться не получится никому. Хотя здесь синоптики прогнозируют от 26 до 33 жары днем и от 17 до 21 градуса тепла ночью.

Похожей ситуация будет, и на юге Украины: дожди будут сопровождаться жарой в 30-33 тепла. Ночью немного попустит: термометр покажет от 19 до 22 тепла.

На востоке дождей ожидать сегодня явно не стоит: жаркая погода заставит воздух «раскалиться» до 29-33 градусов выше нуля. В то же время ночью ожидается 15-18 тепла.

В Укргидрометцентре также предупреждают, что сегодня на восточных, а также Сумской, Запорожской областях, а также Крыму будет повышенный уровень пожарной опасности.

Также синоптики утверждают, что на западной части, а днем в северных, центральных и части южных областей будет гроза, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

В Киеве сегодня, согласно прогнозу синоптиков, будет сильный дождь, хотя днем ожидается от 26 до 28 по Цельсию. Ночью похолодает до 17-19 градуса выше нуля.

Напомним, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз: "до +41, грозы и...".

Как сообщала Politeka, град и шквалы атакуют Украину с новой силой, появилось предупреждение: кому ждать беды.

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