29 и 30 июня практически всю Украину накроют проливные дожди и грозы

Как сообщает Politeka.net, синоптик Наталка Диденко опубликовала свежий прогноз на ближайшие дни на своей странице в Facebook.

По ее данным, днем 29-го июня небольшие осадки с грозами ожидаются в восточных регионах страны, в Прикарпатье, на западной границе, местами в Николаевской и Одесской областях. А вот на севере и в центре Украины должно быть сухо. Вечером же дожди пройдут на Западе.

Как уверяет Наталка Диденко, несмотря на грозы, температура в Украине останется прежней. В большинстве районов нашей страны будет жарко: от +26 до +32 градусов. В Киеве день тоже ожидается сухой и жаркий, стоит приготовить легкую одежду, вентиляторы и дезодоранты, но прятать зонтики далеко не стоит.

30 июня дожди вернутся с удвоенной силой, ведь через Украину пройдет атмосферный фронт. Ночью прогнозируют ливни в западных областях, а днем ​​грозы накроют полосу, в которую попадут Черниговская, Киевская и Одесская область. Периодические осадки ожидаются также в Крыму. После дождей столбики термометров вернутся к знойным показателям и начнется жара, которая ознаменует начало нового месяца - июля.

Напомним, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз: "до +41, грозы и...".

Как сообщала Politeka, град и шквалы атакуют Украину с новой силой, появилось предупреждение: кому ждать беды.

Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах.