В июле 2020 года украинцев ожидает весьма переменчивая погода, которая может доставить много неприятностей

Как сообщает Politeka.net, Укргидрометцентр опубликовал свежий прогноз на месяц на официальном сайте.

Как прогнозируют метеорологи, средняя температура в июле будет колебаться от +17 до + 25 градусов тепла, что, пусть и ненамного, превышает показатели прошлых лет. В южных регионах - около +24. В горных районах ожидается около 11-17 градусов с плюсовой отметкой.

Максимально высокая средняя температура прогнозируется на уровне 39 градусов тепла. Однако в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях возможно повышение до +41, в горных районах будет до +30. Самая низкая температура в среднем по Украине не должна опускаться ниже +2, но в Карпатах столбики градусников могут опускаться и до 0.

Как отмечает Гидрометцентр, июль должен стать самым теплым месяцем в году, однако стоит готовиться к грозам, штормам и ливням. Согласно прогнозу, среднее количество осадков за месяц составит 29-102 мм, в Карпатах, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается чуть больше: 103-184 мм.

Климатолог Вера Балабух утверждает, что в Украину придет жара, которую изредка разбавят ливни. Осадков ожидается немного, однако погода будет меняться очень резко.

А вот народный синоптик Леонид Горбань считает, что июль выдастся не очень жарким, но дождливым. Эксперт ориентируется на расположение планет и оценивает точность своего прогноза в 75%. Его коллега Владимир Деркач утверждает, что июль станет самым жарким месяцем лета с небольшим периодом осадков.

Напомним, ливни и жара атакуют украинцев в июле, синоптики удивили прогнозом: к чему готовиться.

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