23-річна модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, показала кадри з немовлям на руках

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала кадри в сторіс свого Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

Дружина опублікувала фото і відео з церкви, зроблені після обряду хрещення. Дружина Микити Преснякова Альона стала хрещеною мамою.

На кадрах Альона просто сяє від щастя, тримаючи на руках малюка свого племінника Мирона, який тепер ще й став її хрещеним сином.

Рідна сестра Олени Яніна народила сина ще в січні цього року, а зараз малюк пройшов обряд хрещення. Так як Олена завжди була близька зі своєю сім'єю і сестрою, не дивно, що саме її вирішили зробити хрещеною мамою хлопчика.

Олена Преснякова дуже зраділа поповнення в родині. Вона обожнює племінника і намагається проводити з ним якомога більше часу.

Проте сама дівчина не поспішає обзаводитися потомством, поділяє таку позицію і її чоловік.

В одному з інтерв'ю онук російської Примадонни Микита Пресняков заявив, що їм з дружиною хочеться насолодитися свободою, проводити час у подорожах, не обтяжуючи себе зайвої відповідальністю. До речі, мама співака — 48-річна Крістіна Орбакайте зізналася, що давно готова до онуків.

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