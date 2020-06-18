23-летняя модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, отбросила скромность и устроила пикантную фотосессию посреди поля

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Алена обустроила милое "гнездышко" с покрывалом, зеркальцем, букетом полевых цветов и прочей атрибутикой специально для эффектной фотосессии. Сначала девушка засняла свое отражение - на ней были розовый топ и такого же цвета штаны. Затем Алена избавилась от одежды и улеглась в траву, прикрывшись простыней. Девушка взмахнула волосами и положила голову на подушку, якобы уснула.

На кадрах показан только процесс съемки, готовый же шедевр нужно еще подождать.

"Наше с @nastyaafed закулисье :) Скоро будет много красоты ❤️", - написала Преснякова.

Пользователи кинулись комментировать пост модели. Стоит отметить, не все оказались в восторге от затеи с полем.

"🧡 красота"

"Вы - оч красивая девушка, но когда смотрят фото люди, которые на самом деле были в поле, и то от туда выходишь, полежав, потный мокрый (они это знают) и измученный... Попробуйте такие фото (в поле) снять ночью, будут намного правдоподобнее и интересней! 👍🏾"

"Клещи-то не заползли?🙊"

"Ну обалдеть!!! 🔥😍😘"

"Эстетика 😍"

Ранее мы сообщали, Алена взбудоражила фото, на котором разделась, прикрывшись лишь шляпкой с большими полями.

"Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства, тем более, когда на весах -6 кг за время карантина 🙈", - поделилась звезда.

Напомним, юная невестка Пугачевой напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".

Также Politeka писала, что шикарная невестка Пугачевой показала изгибы в облегающем топе без белья: "Какие губки...".