Модель Алена Преснякова, жена внука Аллы Пугачевой, похвасталась жаркими летними кадрами в новом образе

Как известно, Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о своей помолвке три года назад, повстречавшись до этого четыре года. Свадьба пары прошла в июле 2017 года в Барвихе, присутствовали только самые близкие родственники.

Сейчас же молодая жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова решила порадовать фанатов на своей странице в социальной сети Инстаграм, опубликовав серию пикантных фото. На новых кадрах девушка позировала без лифчика, прикрывшись одной шляпкой и поражая поклонников своей красотой.

«Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства, тем более, когда на весах -6 кг за время карантина 🙈 Спасибо моей любимой @nastyaafed за такие кадры 🎞 Какая фотография нравится больше?», - написала Алена.

Поклонники тут же отреагировали:

«Ты такая красивая, подружка😍», «Красотка, мужу повезло!!!!❤️❤️❤️❤️», «Единственный похудевший человек на карантине 😂 К#», «Грейс Келли👌🏻! Очень красивая и женственная Алёна👏🏻!», «Алена вот действительно ты оболденная красота.это на столько красиво .просто приятно смотреть», «Как так возможно минус 6 кг 🤪🤷‍♀️», «А бабушка Алла одобряет? Вау..».

До этого жена внука Аллы Пугачевой, поразила красотой во время отдыха с мужем.

«Какой же сегодня выдался день😍 зарядились на все лето))) Решили с подругой устроить романтик для наших мужчин, давно так душевно не встречали закаты», -говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Преснякова позирует вместе с мужем на пикнике. А на другом снимке звезда держит на руках крохотную собачку, показывая идеальную форму в крохотном топе.

«Вау, невероятная», «какая вкусная фоточка с собачкой», «невероятно милые», «вау», «Сервировка класс,пейзажик чуток подкачал...)», «шикарная», «пикничек», «роскошная», - пишут ее поклонники.

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