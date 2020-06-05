Модель Алена Преснякова решила показать, как нужно загорать и свою фигуру

На кадрах Алена позировала в бюстгальтере и брюках-юбке, а образ дополнила большой черной шляпой и очками. Красотка раздвинула ноги на стуле, расположившись на улице в саду. Как можно понять, Преснякова загорала на солнышке, которое решило порадовать модель в этот день. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чилимся на солнышке и снимаем супер шедевры

Как же скучала!", - написала Алена под фото.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Бомба", "Очень красиво )))", "Какая хорошенькая . Женственная и сексуальная", "Алена, вы прекрасна!", "Поза не прекрасная", "Стремный лифчик", "Какая милая девушка", "Нежность и красота".

Ранее мы сообщали, что модель Алена Преснякова решила порадовать фанатов и устроила роскошную фотосессию на природе.

Так, девушка позирует в салатовой кофте и белой блузке на природе, элегантно закинув волосы набок. Дополнял образ звезды красивое колье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что модель Алена Преснякова похвасталась идеальным телом в открытом купальнике и рассказала все о своих параметрах.

22-летняя жена внука Аллы Пугачевой успела прославиться, как успешная модель. Девушка регулярно публикует в Инстаграм фото из новых фотосессий, среди которых попадаются и довольно откровенные. В связи с этим некоторые поклонники красотки заинтересовались параметрами ее фигуры.

Напомним, как сейчас выглядят и живут повзрослевшие внуки Аллы Пугачевой

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