Одна з найвищих нагород для артиста – це народне визнання. Але важливо також визнання на рівні країни

28 червня відразу кілька відомих українських артистів отримали звання і ордени на честь Дня Конституції України, передає Politeka.net. Згідно з указом №254/2020, ряд співаків, акторів, телеведучих і громадських діячів були визнані кращими у своїх сферах, а також нагороджені за особливі досягнення і прорив.

Так, телеведуча Маша Єфросиніна була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Як відомо, Єфросиніна є громадським діячем і займається благодійністю.

Телеведуча «1+1» Алла Мазур була нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня.

А ось народну артистку України Тіну Кароль нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Українська співачка Ірина Білик, яка цього року відсвяткувала 50-річний ювілей, отримала таку ж нагороду, як Тіна Кароль. Співачка вирішила оригінально висвітлити цю новину у себе в Instagram, опублікувавши фото, на якому постала в образі княгині Ольги.

Звання «Народний артист України» в свято присвоїли відомому одеському гумористу Олегу Філімонову.

А ось звання «Заслужений артист України», яке передує «народному», отримали популярні виконавці Потап (Олексій Потапенко) та Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, що худюща Ірина Білик здивувала новою зовнішністю і планами: солістка KAZKA теж у справі.

Як повідомляла Politeka, Каменських зіграла весілля з Потапом в Лас-Вегасі ще три роки тому: фото таємної церемонії.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у мереживному декольте продемонструвала груди крупним планом: "Улюблена поза...".