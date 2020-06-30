Одна из наивысших наград для артиста – это народное признание. Но немаловажно также признание на уровне страны

28 июня сразу несколько известных украинских артистов получили звания и ордены в честь Дня Конституции Украины, передает Politeka.net. Согласно указу №254/2020, ряд певцов, актеров, телеведущих и общественных деятелей были признаны лучшими в своих сферах, а также награждены за особые достижения и прорыв.

Так, телеведущая Маша Ефросинина была награждена орденом «За заслуги» ІІІ степени. Как известно, Ефросинина является общественным деятелем и занимается благотворительностью.

Телеведущая «1+1» Алла Мазур была награждена орденом княгини Ольги ІІ степени.

А вот народную артистку Украины Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Украинская певица Ирина Билык, которая в этом году отпраздновала 50-летний юбилей, получила такую же награду, как Тина Кароль. Певица решила оригинально осветить эту новость у себя в Инстаграм, опубликовав фото, на котором предстала в образе княгини Ольги.

Звание «Народный артист Украины» в праздник присвоили известному одесскому юмористу Олегу Филимонову.

А вот звание «Заслуженный артист Украины», которое предшествует «народному», получили популярные исполнители Потап (Алексей Потапенко) и Арсен Мирзоян.

Напомним, что худеющая Ирина Билык удивила новой внешностью и планами: солистка KAZKA тоже в деле.

Как сообщала Politeka, Каменских сыграла свадьбу с Потапом в Лас-Вегасе еще три года назад: фото тайной церемонии.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в кружевном декольте продемонстрировала грудь крупным планом: "Любимая поза...".