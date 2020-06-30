Одна из наивысших наград для артиста – это народное признание. Но немаловажно также признание на уровне страны
28 июня сразу несколько известных украинских артистов получили звания и ордены в честь Дня Конституции Украины, передает Politeka.net. Согласно указу №254/2020, ряд певцов, актеров, телеведущих и общественных деятелей были признаны лучшими в своих сферах, а также награждены за особые достижения и прорыв.
Так, телеведущая Маша Ефросинина была награждена орденом «За заслуги» ІІІ степени. Как известно, Ефросинина является общественным деятелем и занимается благотворительностью.
Телеведущая «1+1» Алла Мазур была награждена орденом княгини Ольги ІІ степени.
Дочь Галкина и Пугачевой поразила выходкой в авто, видео взорвало сеть: «Боже, какая прелесть»
"Шок контент": Ивлеева из "Орла и Решки" взбудоражила видом в экстремальном мини, Элджею крупно повезло
Похороны Александра Буйнова, музыканта положат рядом с Заворотнюк: громкие подробности
Резкий обвал доллара, удар по пенсиям и отмена транспорта в Украине — главное за ночь
А вот народную артистку Украины Тину Кароль наградили орденом княгини Ольги ІІІ степени.
Украинская певица Ирина Билык, которая в этом году отпраздновала 50-летний юбилей, получила такую же награду, как Тина Кароль. Певица решила оригинально осветить эту новость у себя в Инстаграм, опубликовав фото, на котором предстала в образе княгини Ольги.
Звание «Народный артист Украины» в праздник присвоили известному одесскому юмористу Олегу Филимонову.
А вот звание «Заслуженный артист Украины», которое предшествует «народному», получили популярные исполнители Потап (Алексей Потапенко) и Арсен Мирзоян.
Напомним, что худеющая Ирина Билык удивила новой внешностью и планами: солистка KAZKA тоже в деле.
Как сообщала Politeka, Каменских сыграла свадьбу с Потапом в Лас-Вегасе еще три года назад: фото тайной церемонии.
Также Politeka писала, что Тина Кароль в кружевном декольте продемонстрировала грудь крупным планом: "Любимая поза...".