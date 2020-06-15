Популярна українська виконавиця Ірина Білик приголомшила підписників зізнанням про те, що вирішила спробувати популярну дієту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вирішила спробувати нову дієту🤔,всім відому 16/8. Хто з вас пробував її? Плюси - мінуси? Задоволені результатом?», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що пост Білик супроводжувала знімком, на якому видно лише її змінився до невпізнання обличчя та руку. Знімок і слова співачки спровокували справжню бурю з боку її прихильників.

Серед тих, хто лайкнув знімок Білик була і популярна українська виконавиця і солістка групи KAZKA, пишнотіла Олександра Зарицька.

«Боже, навіщо воно тобі? Ти ідеально виглядаєш», «Чомусь думають, що це важко і неможливо, але виявилося - можливо все», «Навіщо, вам не потрібна дієта, ми любимо Вас такий, яка Ви є», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська співачка Ірина Білик з'явилася на обкладинці одного з журналів.

Зірка вітчизняної естради часто дивує своїми образами. Цього разу на обкладинці одного з журналів вона підкорила своєю яскравою зовнішністю.

Білик позувала в зеленому напівпрозорому плащі. Вона подвязала наряд поясом з чорними написами, виділивши тонку талію.

Відверте декольте плаща все ж ніяк не привідкрило види на більш інтимні місця.

Під верхнім одягом виднілося щось схоже на нижню білизну.

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