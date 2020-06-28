Знаменита українська співачка Настя Каменських і репер Олексій Потапенко таємно одружилися в Лас-Вегасі три роки тому

Як з'ясувалося в несподіваному інтерв'ю зірки, що раніше влаштувала розкішне весілля під Києвом, вона встигла вже двічі сказати «так» своєму чоловікові. Під час участі в інтерв'ю для програми "Світське життя" (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця) зірка зазначила, що Олексій зробив їй пропозицію за півроку до того, як вони вирушили в Лас-Вегас на гастролі.

«У житті кожної людини є події, які займають особливе місце в серці. Таким для мене став сюрприз, який Льоша влаштував нам в Лас-Вегасі три роки тому. Він просто прийшов і сказав: «У тебе є три години, щоб зібратися на церемонію». Це було для мене такою несподіванкою!

І, зізнаюся вам, спогади про «I do» з наших вуст, пошук білого плаття в шопінг-молл і кілець завжди будуть викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце😌

Зараз ми кожен раз жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велика елегантна і вишукана весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскрава, оригінальна, спонтанна, і дуже романтична - весілля-сюрприз у Вегасі.

Як бачите, не завжди все, що відбувається в Вегасі, залишається у Вегасі😊 Це було весілля тільки для нас двох, але, презентувавши трек в студії і згадавши щасливі моменти, мені захотілося поділитися цією подією❤️», - розповіла також у своєму Instagram Настя.

При цьому вона зазначила, що у них був цікавий ведучий весілля, а також емоції, отримані в той день, вона зберігає в пам'яті завжди і радить іншим надходити також.

Зазначимо, 23-го травня відомий український виконавець і, не менш відома співачка Настя Каменських, відзначали свою першу річницю весілля.

Потам опублікував знімок, на якому пара переживала неповторні хвилини щастя того дня.

"1 річниця! Ситцеве весілля! Люблю, дякую тобі", - зворушливо повідомив він в підписі до посту.

Зоряну пару просто засипали привітаннями, а багато хто навіть здивувалися, що пройшов вже цілий рік з пам'ятної дати. Фото з весілля Насті і Потапа раніше чимало сполохали мережа:

"Дуже красиві!!! Довгої і прекрасної спільного життя вам!!", "Сімейного щастя, любові, взаєморозуміння. Яка красива пара, очей не відірвати", "Як приємно бачити. Ще по 100 раз такий річниці Вам", "Вже рік? Так швидко", "Неповторні хвилини щастя Олексія і Анастасії!", "Вітаю. Це незабутній захід 2019 року - писали користувачі мережі.

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