Українська співачка Тіна Кароль показала себе в пікантному вбранні і навіть здивувала глибоким декольте

Вчора, 27-го червня зірка дала довгоочікуваний концерт в Одесі, чим підірвала соціальні мережі. Яскравий виступ, маса номерів і стильних костюмів захопила шанувальників. При цьому пікантна сукня з мереживами на грудях привернула найбільшу кількість уваги до Тіни Кароль, пише Politeka.net.

Сьогодні на сторінці "Фантіни" в Instagram з'явилася серія кадрів з виступу зірки, а також яскраві фото в її модному образі. Тіна позувала в ноюдовом сукні з мереживами чорного кольору, а також доповнила свій образ природним макіяжем з такими ж нюдовыми губами.

«Що стало гаряче💥💣 #ТинаКароль #TinaKarol», - собощается під стильним кадром.

Шанувальники тут же відповіли:

«Я, дивлюся в очі, я дивлюся тільки в очі. 😂😂❤️😍😍🔥🔥🔥», «Красиві очі, чи не так? 😂😂», «Несіть вогнегасник 🔥🤤», «Улюблений ракурс кучерявого🙄🥵», «у мене поплавився екран, спасибі, Тіна😍🔥», «Мама-кішка 😻🙈🔥», «Найкращаааа 😍 🔥 Сумую за цією атмосферою 😍», «чому ГАРЯЧО????!!!! ВОна нічній сооочці, все і всьо дихає, якраз акурат!», «Це просто щось не реальне 🔥🔥🔥», «наша Тіна завжди богиня красуня❤️».

Артистка не перестає дивувати шанувальників стильним виглядом і новими, досить теплими фото. Нещодавно також співачці здивувати шанувальників позитивним чином під час чуттєвій фотосесії - співачка приміряла лише білосніжну сорочку без білизни, та ще й залишила ту розстебнутій.

Так, на новому кадрі Тіна яскраво посміхалася і навіть посміялася на камеру. при цьому фанати відразу ж звернули увагу не тільки на її щасливий вигляд, але і на ідеальну зачіску. Не секрет, що співачка рідко робить укладання, сильно закручуючи волосся. Схоже, цього разу став винятком.

Зазначимо, під схожим кадром Тіна також позувала в сорочці, але виставила напоказ свою груди. Співачка в чуттєвому образі прикрила груди однією рукою, вдало приховавши зайве від сторонніх очей. Фото було в чорно-білому фільтрі, а співачка дивилася спокусливо в бік. Фото вийшло максимально жарким і соковитим.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".