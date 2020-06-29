Сервіс державного Приватбанку викликає подив у клієнтів
Відповідний негативний відгук від клієнтки був опублікований на порталі Мінфін.
За її словами, вона в прифронтовій Авдіївці змінювала прострочені карти.
І перед оформленням уточнила у оператора, щоб на картах не залишалося ніяких кредитних коштів.
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"Оператор проігнорувала моє прохання і без попередження встановила ліміт на універсальній карті 2000. Незадовго до цього я відправляла таку ж суму на карту свого сина і коли виявила на універсальній карті 2000, подумала, що це я не вірно переслала гроші, але вчасно зупинилася...", - розповідає жінка.
За її словами, вона перевірила кредитний ліміт і скріншот операції, після чого з'ясувалося, що ПриватБанк "по-тихому" їй нарахував кредитні кошти.
"Перевірила кредитний ліміт і заздалегідь зроблений скрін операції і виявила, що оператор встановила кредитний ліміт на карті і мене не оповістила, вважаю це шахрайством і впевнена, що інші люди могли б постраждати на моєму місці і через деякий час дізнатися, що вони мають банку!", - резюмувала незадоволена клієнтка у своєму відгуку.
"Добрий день! На жаль, вказаних у публікації даних недостатньо, щоб ідентифікувати Вас та вирішити питання.
Дозвольте, будь ласка, нам детальніше розглянути зазначений випадок і розібратися в ситуації, що склалася. Для цього ми запросили в особистому повідомленні Ваш контактний номер", - відповів на скаргу в коментарях представник банку.
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