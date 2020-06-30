Діти багатьох суперзірок 90-х сьогодні знаходяться на початку своєї кар'єри і цілком можуть досягти успіху як і їх батьки

Politeka.net дізнавалася, як виглядають діти відомих моделей і актрис сьогодні.

У супермоделі, зірки Victoria’s Secret Хайді Клум четверо дітей. Першу доньку вона народила від бізнесмена Флавіо Бріатолле, з яким розлучилася ще під час вагітності. Ще трьох дітей вона народила чорношкірому виконавцю Сілу.

Ще одна німецька модель Клаудія Шиффер теж багатодітна мати. У неї троє дітей від режисера Меттью Вона. Зірка намагається оберігати особисте життя від преси, тому в мережі не так багато фото її дітей.

Донька скандальної моделі Кейт Мосс вирішила піти по стопах матері. Лілі Грейс Мосс Хек 17 років. Вона дуже схожа на свою матір в молодості.

А ось у Памели Андерсон двоє чудових синів. Обидва вони виросли красенями і теж пробують себе в модельному бізнесі.

У супермоделі Сінді Кроуфорд двоє прекрасних дітей – син Преслі і дочка Кайя. Донька ще з юних років пішла по стопах матері і в свої 18 років є успішною моделлю. Син же випробовує себе в різних напрямках.

Тим часом, дочка моделі Ірини Шейк від актора Бредлі Купера теж встигла вирости. Малій вже 3 роки.

У актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя двоє дочок. Старша Дева виросла справжньою красунею.

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