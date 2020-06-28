Ця модель доведе до божевілля будь-якого

Відома американська актриса Памела Андерсон спокусила вигинами в одній білизні

Зірка кожен раз вражає новими або архівними відвертими фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. В одному з останніх чорно-білих знімків красуня постала практично голою.

На фото модель позувала на ліжку в ліфчику, який спустила з плечей. Також зірка була в крихітних трусиках, які вона також трохи спустила. Фото вийшло дуже жарким і сміливим.

Безсоромниця повернулася на живіт, сперлася об руки. Вона закинула довге волосся назад за спину і пристрасно подивилася в камеру. При цьому губи її були прочинені.

Варто відзначити, що якщо придивитися до знімка, то видно чобіт на ніжці. У взуття були товсті каблуки.

Фото не отримало багато лайків та коментарів, адже було оприлюднено в Instagram. Можливо користувачі мережі написали моделі масу компліментів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала в білому платті, що походило на нічну сорочку.

Величезне декольте дало насолодитися видами на пишні груди, які ледь не вистрибували з нього.

Тонка тканина натягнулася на пишних принадах, що робило образ розпусніше.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон з'явилася в маленькому сарафані, який ледь прикривав стегна красуні. Зірка лягла на траву і розставила руки в бік, а ноги склала рівно.

Зірка голову повернула від камери, показуючи своє світле волосся. Фотограф зняв красуню зверху і на знімку можна легко оцінити довгі ноги моделі, яка не соромилася їх показати.

Нагадаємо, неприборкана Памела Андерсон влаштувала шоу, скинувши з себе ліфчик

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