Супермоделі 90-х були справжніми зірками і могли змагатися за популярністю з голлівудськими актрисами
Сьогодні більшості з них за 50, і багато з моделей сильно постаріли. Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають суперзірки минулого.
52-річна Памела Андерсон довгий час вважалася найсексуальнішою жінкою світу. Після 40 років білявка почала активно зловживати пластикою, через що її обличчя сильно змінилося. Сьогодні у себе в Instagram модель публікує архівні фото і лише іноді добре оброблені свіжі фото.
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Супермодель Сінді Кроуфорд продовжує зніматися для журналів і навіть іноді виходить на подіум. Вона старіє красиво, вважаючи за краще не псувати натуральну красу пластикою. До речі, 18-річна дочка Кроуфорд – її копія.
49-річна Наомі Кемпбелл намагається тримати себе у формі. Нагадаємо, що модель була першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинках французької та англійської Vogue і журналу Time. Сьогодні Наомі виглядає грізно. Ймовірно, через ботокс і підтяжки.
Красуня Клаудія Шиффер все ще знімається для модних журналів. Незважаючи на вік, модель виглядає приголомшливо як для жінки середніх років.
Крісті Тарлінгтон з віком стала тільки прекрасніше. Модель має якусь ангельську зовнішність, якій не страшний вік. Зазначимо, що Тарлінгтон багато років трималася в списках найбільш високооплачуваних моделей світу.
Нагадаємо, що "чорна пантера" Наомі Кемпбелл обтягла принади сіточкою, молода позаздрить: "Діва".
Як повідомляла Politeka, розкішна Сінді Кроуфорд вразила інтимними фото домашніх пологів: "Серце розбивається...".
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