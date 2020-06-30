Дети многих суперзвезд 90-х сегодня находятся в начале своей карьеры и вполне могут преуспеть как и их родители

Politeka.net узнавала, как выглядят дети известных моделей и актрис сегодня.

У супермодели, звезды Victoria’s Secret Хайди Клум четверо детей. Первую дочь она родила от бизнесмена Флавио Бриатолле, с которым рассталась еще во время беременности. Еще троих детей она родила чернокожему исполнителю Силу.

Еще одна немецкая модель Клаудия Шиффер тоже многодетная мать. У нее трое детей от режиссера Мэттью Вона. Звезда пытается оберегать личную жизнь от прессы, поэтому в сети не так много фото ее детей.

Дочка скандальной модели Кейт Мосс решила пойти по стопам матери. Лиле Грэйс Мосс Хэк 17 лет. Она очень похожа на свою мать в молодости.

А вот у Памелы Андерсон двое прекрасных сыновей. Оба они выросли красавчиками и тоже пробуют себя в модельном бизнесе.

У супермодели Синди Кроуфорд двое прекрасных детей – сын Пресли и дочка Кайя. Дочка еще с юных лет пошла по стопам матери и в свои 18 лет является успешной моделью. Сын же пробует себя в разных направлениях.

Тем временем, дочка модели Ирины Шейк от актера Брэдли Купера тоже успела вырасти. Малышке Лее 3 года.

У актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя двое дочек. Старшая Дева выросла настоящей красоткой.

Напомним, что раскованная Памела Андерсон улеглась на кровать и приспустила белье: "Бесстыдница".

Как сообщала Politeka, роскошную Хайди Клум засняли в кустах в одном белье, видно все: повезло молодому мужу.

Также Politeka писала, что постаревшие Памела Андерсон, Синди Кроуфорд и другие модели поразили внешностью: фото тогда и сейчас.