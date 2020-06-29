Мінімальну зарплату в Україні збираються збільшити до 6 тисяч гривень

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Сьогодні глава уряду доповів про попередньому графіку, за яким підвищувати мінімальну заробітну плату. Так, з 1 вересня цього року вона буде збільшена до 5 тис. гривень, з 1 січня наступного року - до 6 тис. гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис. гривень", - сказано в ньому.

За станом на поточний момент мінімальна місячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розглядає два варіанти розвитку економіки: оптимістичний і песимістичний. Саме від того, який з них буде реалізований і залежать зарплати українців.

Так, в кращому випадку, економіка почне підніматися вже восени, і в період 2021-2024 ВВП буде рости приблизно на 5,4% щорічно.

Але, згідно з прогнозами, все може бути набагато гірше, якщо вдарить друга хвиля пандемії і поглибиться глобальна економічна криза. У такому разі ВВП України в 2021 році впаде приблизно на 5-7% і в 2022-2024 буде рости повільно – лише на рівні 2,5% щорічно.

При цьому МВФ майбутнє економіки України бачить ще сумніше. У прогнозі Фонду йдеться про падіння ВВП на 8,5% в цьому році, а в наступному – зростання всього 1,1%.

Варто розуміти, що саме від ВВП залежать зарплати українців.

Економічні експерти прогнозують, то в Україні зарплати будуть повертатися до докарантинному рівнем від трьох місяців до одного року. І це в кращому випадку.

Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні середня зарплата в цілому по країні скоротилася порівняно з березнем майже на 10% — до 10,4 тис. грн на місяць. І за оцінками фахівців, показник за травень буде ще більш значним.

Нагадаємо, зарплати до кінця 2020 року різко зміняться, з'явився прогноз НБУ: що чекає українців.

Як повідомляла Politeka, українці отримали нові виплати, важливу заяву Фонду соцстраху: до 100% від зарплати.

Також Politeka писала, що нова індексація пенсій, хто може розраховувати на підвищені виплати: "740 гривень отримають...".