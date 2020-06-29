Минимальную зарплату в Украине собираются увеличить до 6 тысяч гривен
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
"Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, по которому повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен, с 1 января следующего года - до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. гривен", - сказано в нем.
По состоянию на текущий момент минимальная месячная зарплата составляет 4 723 гривны без вычета налогов.
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Отметим, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает два варианта развития экономики: оптимистичный и пессимистичный. Именно от того, который из них будет реализован и зависят зарплаты украинцев.
Так, в лучшем случае, экономика начнет подниматься уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.
Но, согласно прогнозам, все может быть гораздо хуже, если ударит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет примерно на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – лишь на уровне 2,5% ежегодно.
При этом МВФ будущее экономики Украины видит еще печальнее. В прогнозе Фонда говорится о падении ВВП на 8,5% в этом году, а в следующем – рост всего 1,1%.
Стоит понимать, что именно от ВВП зависят зарплаты украинцев.
Экономические эксперты прогнозируют, то в Украине зарплаты будут возвращаться к докарантинному уровню от трех месяцев до одного года. И это в лучшем случае.
Согласно данным Государственной службы статистики, в апреле средняя зарплата в целом по стране сократилась по сравнению с мартом почти на 10% — до 10,4 тыс. грн в месяц. И по оценкам специалистов, показатель за май будет еще более внушительным.
Напомним, зарплаты к концу 2020 года резко изменятся, появился прогноз НБУ: что ждет украинцев.
Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха: до 100% от зарплаты.
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