Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардашьян, показала сміливий образ без зайвого збентеження

На фото модель показує себе в чорному напівпрозорому корсеті, який підкреслив витончену талію красуні. Кім спокусливо лягла на ліжко і без збентеження показала в королівському декольте свою гідність. Зірка лежала поруч з підсвічником, а взялася рукою за волосся, роблячи фотографію максимально спекотною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків під фото і написали коментарі під фото:

"Ти прекрасна", "Яка дитинка", "Кім Богиня", "Ця дівчина вогонь", "На цьому майданчику я б хотів пограти", "Немає такої красивої жінки, як ти", "Я кажу, це було екзотично", "Спокуслива дитинко", "Самий прекрасний ангел".

Раніше ми повідомляли, що популярна модель і співачка Кім Лі показала спокусливі форми в прозорому боді.

«Він сказав, що те, як ця штука рухається - це як кіно», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лі позує в прозорому боді, яке підкреслює її розкішні форми. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

Повідомлялося, що модель Кім Лі в сукні з вирізом зізналася, що любить пристрасть.

«Робіть все в житті з пристрастю, боріться, любіть, плачте тільки до тих пір, поки це не набридне... 🤎», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кім Лі позує в сукні з вирізом, демонстративно задерши ногу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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