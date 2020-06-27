Відомий музикант Олександр Буйнов зважився на відчайдушний крок під час боротьби з онкологією

Про це пише видання Експрес-газета.

Клавішник "Веселих хлопців" і шоумен Олександр Буйнов десять років тому почув страшний діагноз - рак передміхурової залози.

Музикант не став впадати у відчай і оголосив війну важкій хворобі.

«Це не кінець світу!», - заявляв тоді Буйнов.

Через кілька років важкої боротьби рак відступив і Олександр Буйнов продовжує жити повним життям. Але як стверджують журналісти, музикант навіть встиг підшукати собі місце на кладовищі.

«Я забив собі місце в селі, де я живу. Навіщо мені Москва?», - ставив питання тоді музикант.

За інформацією ЗМІ, мова йде про кладовище поблизу села Анкудінова Новомосковського адміністративного округу, де ділянки під поховання людей реалізуються через аукціон. Стартова ціна становить 650 тисяч рублів, і саме тут покояться батько Анастасії Заворотнюк, старший брат і його дружина.

Раніше ми повідомляли про те, що судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Відомо, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Повідомляється, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк несподівано з'явилася в чорному вбранні

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