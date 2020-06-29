Стало відомо, які покарання уготовані для українців зі статусом "безробітного"
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр Держслужби зайнятості.
Українцям нагадали, що статус безробітного не тільки дає права, але і накладає на пільговиків певні обмеження.
Так, за недотримання деяких правил з українців можуть стягнути вже виплачені гроші або навіть притягнути до кримінальної відповідальності.
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За інформацією прес-центру, бувають такі ситуації, коли українці зі статусом безробітного отримують виплати від держави і влаштовуються на роботу.
У Держслужбі нагадали, що безробітний зобов'язаний повідомити якщо він:
- знайшов роботу
- підписав цивільно-правовий договір про виконання робіт або надання послуг
- відкрив власну справу.
У тому випадку, якщо ці вимоги були проігноровані, українців очікують санкції:
- українці можуть отримувати допомогу по безробіттю не більше 90 днів за умови, якщо в статусі безробітного вони виконували роботу;
- з українців можуть стягнути вже перераховані гроші по безробіттю
- за обман служби зайнятості українців можуть притягнути до кримінальної відповідальності (максимальне покарання - до трьох років ув'язнення).
Але є і виключення, коли українці можуть поєднувати роботу і допомоги по безробіттю:
- якщо це громадські роботи (трудові договори, не більше 180 днів в одному календарному році);
- якщо особа отримує часткову допомогу по безробіттю;
- робота на виборах.
Раніше ми розповідали про підвищення виплат з 1 липня. В першу чергу, буде підвищено розмір прожиткового мінімуму до 2197 гривень (для працездатних).
Розмір мінімальної зарплати залишиться колишнім – 4723 гривні. Він буде на цьому рівні до кінця року.
Разом з тим, з першого липня підвищать і мінімальну пенсію – вона буде становити 1712 гривень.
Нагадаємо, виплати українцям злетять з 1 липня, хто і скільки грошей отримає.
Як повідомляла Politeka, доплати українцям продовжили, у Кабміні назвали суми і кого торкнеться.
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