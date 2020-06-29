Стало відомо, які покарання уготовані для українців зі статусом "безробітного"

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр Держслужби зайнятості.

Українцям нагадали, що статус безробітного не тільки дає права, але і накладає на пільговиків певні обмеження.

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Так, за недотримання деяких правил з українців можуть стягнути вже виплачені гроші або навіть притягнути до кримінальної відповідальності.

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За інформацією прес-центру, бувають такі ситуації, коли українці зі статусом безробітного отримують виплати від держави і влаштовуються на роботу. 

У Держслужбі нагадали, що безробітний зобов'язаний повідомити якщо він:

  • знайшов роботу
  • підписав цивільно-правовий договір про виконання робіт або надання послуг
  • відкрив власну справу.

У тому випадку, якщо ці вимоги були проігноровані, українців очікують санкції:

  • українці можуть отримувати допомогу по безробіттю не більше 90 днів за умови, якщо в статусі безробітного вони виконували роботу;
  • з українців можуть стягнути вже перераховані гроші по безробіттю
  • за обман служби зайнятості українців можуть притягнути до кримінальної відповідальності (максимальне покарання - до трьох років ув'язнення).

Але є і виключення, коли українці можуть поєднувати роботу і допомоги по безробіттю:

  • якщо це громадські роботи (трудові договори, не більше 180 днів в одному календарному році);
  • якщо особа отримує часткову допомогу по безробіттю;
  • робота на виборах.

заробітна плата, гривні, у руках

Раніше ми розповідали про підвищення виплат з 1 липня. В першу чергу, буде підвищено розмір прожиткового мінімуму до 2197 гривень (для працездатних).

Розмір мінімальної зарплати залишиться колишнім – 4723 гривні. Він буде на цьому рівні до кінця року.

Разом з тим, з першого липня підвищать і мінімальну пенсію – вона буде становити 1712 гривень.

Нагадаємо, виплати українцям злетять з 1 липня, хто і скільки грошей отримає.

Як повідомляла Politeka, доплати українцям продовжили, у Кабміні назвали суми і кого торкнеться.

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