Стало известно, какие наказания уготовлены для украинцев со статусом "безработного"
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр Госслужбы занятости.
Украинцам напомнили, что статус безработного не только дает права, но и накладывает на льготников определенные ограничения.
Так, за несоблюдение некоторых правил с украинцев могут взыскать уже выплаченные деньги или даже привлечь к уголовной ответственности.
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По информации пресс-центра, бывают такие ситуации, когда украинцы со статусом безработного получают выплаты от государства и устраиваются на работу.
В Госслужбе напомнили, что безработному нужно немедленно уведомить если, он:
- нашел работу
- подписал гражданско-правовой договор о выполнении работ или предоставлении услуг
- открыл собственное дело.
В том случае, если эти требования были проигнорированы, украинцев ожидают санкции:
- украинцы могут получать пособие по безработице не более 90 дней при условии, если в статусе безработного они выполняли работу;
- с украинцев могут взыскать уже перечисленные деньги по безработице
- за обман службы занятости украинцев могут привлечь к уголовной ответственности (максимальное наказание - до трех лет заключения).
Но есть и исключения, когда украинцы могут совмещать работу и пособия по безработице:
- если это общественные работы (трудовые договоры, не более 180 дней в одном календарном году);
- если лицо получает частичное пособие по безработице;
- работа на выборах.
Ранее мы рассказывали о повышении выплат с 1 июля. В первую очередь, будет повышен размер прожиточного минимума до 2197 гривен (для трудоспособных).
Размер минимальной зарплаты останется прежним – 4723 гривны. Он будет на этом уровне до конца года.
Вместе с тем, с первого июля повысят и минимальную пенсию – она будет составлять 1712 гривен.
Напомним, выплаты украинцам взлетят с 1 июля, кто и сколько денег получит.
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