Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова устроила жаркую съемку в капроновых колготках

Даша прославилась на проекте благодаря своей идеальной фигуре, растяжке и весьма запоминающейся внешности. Чтобы привлечь побольше внимания к своему занятию спортом и истории с похудением, девушка решила устроить специальныхй марафон.

Похоже, подготовка к нему идет полным ходом, ведь Даша уже успела рассказать о первых правилах, немного об уходе за собой, а также продемонстрировала растяжку в капроновых колготках, топе и черном белье в стиле балерины Анастасии Волочковой, которая любит хвастаться такими шпагатами.

Новые жаркие кадры Ульянова не стала показывать сразу, но поделилась пикантными превью-видео в разделе Стори. Похожий ролик также звезда выложила в профиле.

«Мой уход за волосами 👇🏽 Один из ваших самых популярных вопросов. Конечно, не буду скрывать, что генетика играет не последнюю роль и мне с ней повезло. Но! Любую генетику можно испортить отсутствием ухода или неправильным уходом.

Я пью витамины и стараюсь максимально много их употреблять из продуктов (рыба, орехи, бобовые, зелёные овощи 🥬, устрицы, кстати, тоже полезны 😉). Витамины как-то покажу в stories, но для каждого этот момент индивидуален, лучше проконсультироваться со специалистами.

Стараюсь реже сушить волосы феном, судя по вашим частым комментариям по поводу моей не такой укладки 😂😂, вы это заметили. (Скоро начну блокировать за оскорбления, шучу, но это не точно). 😎

Если целый день дома, могу нанести на волосы кокосовое масло. Делаю процедуру на влажные волосы. Раз в месяц делаю «счастье для волос» - это лучшее, что со мной случалось. Но! Важно найти хорошего мастера, который нанесёт на вашу голову качественный состав.

Для мытья использую только профессиональные линейки. Никакого массмаркета!!! Из фаворитов - Kerastase. Ещё одно, многое зависит от расчёски, выбирайте тоже профессиональные, которые не выдирают и не ломают волосы. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Всем красивых волос ♥️ #вашадаша», - рассказала девушка.

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