Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала кадри з гарячою фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

Після зйомок популярного шоу Даша Ульянова не залишилася без роботи - вона регулярно бере участь у фотосесіях і тішить шанувальників новими роботами. На цей раз вона показала процес зсередини.

На опублікованих кадрах дівчина извиваетя перед камерою в студії, поки фотограф робить знімки. На ній надіті прозорі колготки, які не приховують нижню білизну, а також обтягуючий чорний топ. Даша приймає всілякі пікантні пози, погладжуючи своє ідеальне тіло: розсовує ноги в шпагаті, вигинається на підлозі, стає "місточком".

Користувачі соціальної мережі оцінили гнучкість і сексуальність зірки "Холостяка" і залишили безліч захоплених коментарів:

"Шикарна, супер👍"; "найшикарніша і сексуальна 😍😍😍😍 успіхів у всьому і зустріти гідного чоловіка!"; "І я можу ось так «вау», ось так «вау», ось так можу..😅👍🏻⭐️"; "Божечки, Даша - просто королева 👑 😍😍"; "Як же це кайфово. Теж хочу такий гнучкої бути😍"; "Зараза. Як це в тебе виходить?😂".

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