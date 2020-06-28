Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала кадры с горячей фотосессии

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

После съемок популярного шоу Даша Ульянова не осталась без работы - она регулярно участвует в фотосессиях и радует поклонников новыми работами. На этот раз она показала процесс изнутри.

На опубликованных кадрах девушка извиваетя перед камерой в студии, пока фотограф делает снимки. На ней надеты прозрачные колготки, которые не скрывают нижнее белье, а также обтягивающий черный топ. Даша принимает всяческие пикантные позы, поглаживая свое идеальное тело: раздвигает ноги в шпагате, изгибается на полу, становится "мостиком".

Пользователи социальной сети оценили гибкость и сексуальность звезды "Холостяка" и оставили множество восторженных комментариев:

"Шикарная, супер👍"; "Самая шикарная и сексуальная 😍😍😍😍 успехов во всём и встретить достойного мужчину!"; "И я могу вот так «вау», вот так «вау», вот так могу..😅👍🏻⭐️"; "Божечки, Даша - просто королева 👑 😍😍"; "Как же это кайфово. Тоже хочу такой гибкой быть😍"; "Зараза. Как это у тебя выходит?😂".

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