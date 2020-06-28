Співак Сергій Лазарєв показав свій новий літній образ

Популярний російський виконавець, якому фанати приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, опублікував новий знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото Сергій Лазарєв позує у жовтій футболці, темно-синіх джинсах і чорних окулярах. Він уперто не бажає дивитися в камеру, то відводячи погляд убік, то піднімаючи голову вгору. На задньому плані можна помітити різнобарвне графіті у вигляді великого рожевого очі. Ймовірно, саме цим твором співак вирішив порадувати своїх фанатів, і навряд чи Ані Лорак буде ревнувати до такого захоплення.

"За мною око та око.... 👀😂", - зазначив він в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і заяву Сергія Лазарєва, навіть його колега Влад Топалов залишив відмітку "Мені подобається". Багато ж висловили свою думку в коментарях:

"гаразд? Нові фотки? 😂 Ось це кайф, спасибі"; "Шикарний 😍"; "Гарний око за красивим чоловіком. Все в порядку, Сергій Вячеславович. Так і повинно бути 😌"; "Ох так круто і яскраво😍"; "Від тебе очей👀👀👀 не відірвати❤❤❤💛💛💛💛💛💛💛"; "Чудовий, як і завжди"; "Ідеальний😍😍😍😍".

Нагадаємо, спекотний Лазарєв розвалився на ліжку без одягу, Лорак не стрималася.

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