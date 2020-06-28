Певец Сергей Лазарев показал свой новый летний образ

Популярный российский исполнитель, которому фанаты приписывают секретный роман с украинской певицей Ани Лорак, опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

На фото Сергей Лазарев позирует в желтой футболке, темно-синих джинсах и черных очках. Он упрямо не желает смотреть в камеру, то отводя взгляд в сторону, то поднимая голову вверх. На заднем плане можно заметить разноцветное графити в виде большого розового глаза. Вероятно, именно этим произведением певец решил порадовать своих фанатов, и вряд ли Ани Лорак будет ревновать к такому увлечению.

"За мной глаз , да глаз.... 👀😂", - отметил он в описании.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид и заявление Сергея Лазарева, даже его коллега Влад Топалов оставил отметку "Мне нравится". Многие же выразили свое мнение в комментариях:

"Да ладно? Новые фотки? 😂 Вот это кайф, спасибо"; "Шикарный 😍"; "Красивый глаз за красивым мужчиной. Всё в порядке, Сергей Вячеславович. Так и должно быть 😌"; "Ох так круто и ярко😍"; "От тебя глаз👀👀👀 не оторвать❤❤❤💛💛💛💛💛💛💛"; "Великолепен, как и всегда"; "Идеален😍😍😍😍".

Напомним, знойный Лазарев развалился на кровати без одежды, Лорак не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев показал фото с повзрослевшим сыном, сеть кипит: «Похож на Гагарину».

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