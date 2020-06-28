Украинская певица Тина Кароль показала себя в пикантном наряде и даже удивила глубоким декольте

Вчера, 27-го июня звезда дала долгожданный концерт в Одессе, чем взорвала социальные сети. Яркое выступление, масса номеров и стильных костюмов восхитила поклонников. При этом пикантное платье с кружевами на груди привлекло наибольшее количество внимания к Тине Кароль, пишет Politeka.net.

Сегодня на странице "ФанТина" в Инстаграм появилась серия кадров с выступления звезды, а также яркие фото в ее модном образе. Тина позировала в ноюдовом платье с кружевами черного цвета, а также дополнила свой образ естественным макияжем с такими же нюдовыми губами.

«Что -то стало горячо💥💣 #ТинаКароль #TinaKarol», - собощается под стильным кадром.

Поклонники тут же ответили:

«Я, смотрю в глаза, я смотрю только в глаза. 😂😂❤️😍😍🔥🔥🔥», «Красивые глаза, не так ли? 😂😂», «Несите огнетушитель 🔥🤤», «Любимый ракурс кудрявого🙄🥵», «у меня поплавился экран, спасибо, Тина😍🔥», «Мама-кошка, любимая поза 😻🙈🔥», «Найкращаааа 😍 🔥 Скучаю за цією атмосферою 😍», «чому ГАРЯЧО????!!!! ВОна нічній сооочці, все і всьо дихає, якраз акурат!», «Это просто что то не реальное 🔥🔥🔥», «Тина наша всегда богиня красотка❤️».

Артистка не перестает будоражить поклонников стильным видом и новыми, весьма теплыми фото. Недавно также певице удивить поклонников позитивным образом во время чувственной фотосессии - певица примерила лишь белоснежную рубашку без белья, да еще и оставила ту расстегнутой.

Так, на новом кадре Тина ярко улыбалась и даже посмеялась на камеру. при этом фанаты сразу же обратили внимание не только на ее счастливый вид, но и на идеальную прическу. Не секрет, что певица редко делает укладки, сильно закручивая волосы. Похоже, этот раз стал исключением.

Отметим, под похожим кадром Тина также позировала в рубашке, но выставила напоказ свою грудь. Певица в чувственном образе прикрыла грудь одной рукой, удачно скрыв лишнее от посторонних глаз. Фото было в черно-белом фильтре, а певица смотрела соблазнительно в бок. Фото получилось максимально жарким и сочным.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".