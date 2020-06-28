36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", порадувала публіку новим казковим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом.

Мер'єм в бірюзовому сарафані або маєчці (видно тільки бретельки) ніжно торкнулася долонями обличчя і спрямувала свій погляд кудись удалину. Актриса розтріпала волосся і стерла косметику, похвалившись ідеальним тоном шкіри.

І хоч красуня не стала підписувати фото, користувачі знайшли, що відповісти на такий соковитий її вигляд:

"Чиста краса! 💖"

"Як завжди, ти прекрасна королева мого серця, і, як завжди, твої очі - це казка❤️"

"Ти елегантна"

Раніше ми повідомляли, Узерлі здивувала ніжним фото разом з пухнастим улюбленцем. Хюррем продемонструвала ідеальну фігуру в сукні з мереживною обробкою бежевого відтінку. Коментуючі прийшли в захват від такого тандему, не знаючи, хто вражає більше: загадкова і чарівна актриса або її милий котик.

"Така ідеальна 😍🔥"; "Красуня😍"; "Дуже, дуже красиво. Дуже милий і красивий кіт"; "чудово виглядаєте з котом", - відгукнулися шанувальники.

Нагадаємо, в турецькому серіалі "Величне століття" (про долю Османської імперії за часів правління султана Сулеймана Пишного) Мер'єм виконала одну з головних ролей, зігравши привезену з Криму Роксолану.