36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", порадувала публіку новим казковим фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом.
Мер'єм в бірюзовому сарафані або маєчці (видно тільки бретельки) ніжно торкнулася долонями обличчя і спрямувала свій погляд кудись удалину. Актриса розтріпала волосся і стерла косметику, похвалившись ідеальним тоном шкіри.
І хоч красуня не стала підписувати фото, користувачі знайшли, що відповісти на такий соковитий її вигляд:
"Чиста краса! 💖"
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"Як завжди, ти прекрасна королева мого серця, і, як завжди, твої очі - це казка❤️"
"Ти елегантна"
Раніше ми повідомляли, Узерлі здивувала ніжним фото разом з пухнастим улюбленцем. Хюррем продемонструвала ідеальну фігуру в сукні з мереживною обробкою бежевого відтінку. Коментуючі прийшли в захват від такого тандему, не знаючи, хто вражає більше: загадкова і чарівна актриса або її милий котик.
"Така ідеальна 😍🔥"; "Красуня😍"; "Дуже, дуже красиво. Дуже милий і красивий кіт"; "чудово виглядаєте з котом", - відгукнулися шанувальники.
Нагадаємо, зірка "Чудового століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.
А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "величне століття".