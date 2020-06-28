Українська співачка Тіна Кароль приміряла на концерті одразу кілька розкішних шовкових нарядів, восхитив шанувальників

Після того, як зірка пробула на карантині кілька місяців, вона нарешті змогла дати свій перший концерт. Кадри і відео з місця подій чимало розбурхали фанатв, які на ньому не були присутні особисто. Як з'ясувалося, вчора ввечері в Одесі Тіна дала масштабний концерт і встигла відзначитися виступом в шовкових сукнях, пише Politeka.net.

Зірка весь час, що була вдома і змушене самоизолировалась, стежила за собою, займалася спортом і показувала свої будні вперше за довгий час (співачка, як правило, не ділиться особистим і веде Instagram виключно за допомогою публікацій з готовими кадрами з фотосесій).

«Одеса 27.06! Поверніть мені сцену! #ЯнемогуДышать #СтопКарантин», - написала Тіна.

Тепер, вийшовши на сцену, їй вдалося вразити видом на своєму концерті в Одесі, фанати написали дуже промовисті слова в адресу Тіни:

«найкраща❤️ ми любимо тебе💛🌙», «Кращий кумир!😍», Дякую !!!це було шикарно!!!!!♥️♥️♥️», «Приголомшлива😍❤️», «Шалено сумуємо Тіночка😭Як же дуже хочеться на концерти ❤️», «Сама❤️ нудьгуємо дуже❤️», «сама-сама😍», « найпрекрасніша Тіночка😍😍😍😍😍😍», «найкраща, ми нудьгували 😍❤️🔥», «Найкраща! Як же хочеться на ваш концерт 💔», «Маску не одягай🙌🤔🌹)», «Занадто 😍😍😍».

До цього на фан-сторінці Тіни в Instagram з'явилися відео з її виступу, тому фанати не змогли залишитися байдужими і масового почали захоплюватися прдеставленным чином співачки. Її блискуче плаття з глибоким декольте, декорованим мереживами, також не залишило байдужими фанатів:

«Наша найулюбленіша! Як же ми нудьгували❤ Спасибі за відео @_elena__tk #ТинаКароль», - повідомляється на сторінці «Фантіни».

Шанувальники відреагували відразу, зокрема, вони зазначили, що помітили у відео Дана Балана, з яким їй приписують роман, хоча інформація і не підтвердилася.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

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