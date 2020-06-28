Украинская певица Тина Кароль примерила на концерте сразу несколько роскошных шеловых нарядов, восхитив поклонников

После того, как звезда пробыла на карантине несколько месяцев, она наконец-то смогла дать свой первый концерт. Кадры и видео с места событий немало взбудоражили фанатв, которые на нем не присутствовали лично. Как выяснилось, вчера вечером в Одессе Тина дала масштабный концерт и успела отличиться выступлением в шелковых платьях, пишет Politeka.net.

Звезда все время, что была дома и вынуждено самоизолировалась, следила за собой, занималась спортом и показывала свои будни впервые за долгое время (певица, как правило, не делится личным и ведет Инстаграм исключительно при помощи публикаций с готовыми кадрами из фотосессий).

«Одесса 27.06! Верните мне сцену! #ЯнемогуДышать #СтопКарантин», - написала Тина.

Теперь, выйдя на сцену, ей удалось поразить видом на своем концерте в Одессе, фанаты написали весьма красноречивые слова в адрес Тины:

«Самая лучшая❤️ мы любим тебя💛🌙», «Лучший кумир!😍», Спасибо !!!это было шикарно!!!!!♥️♥️♥️», «Потрясающая😍❤️», «Безумно скучаем Тиночка😭Как же очень хочется на концерты ❤️», «Самая❤️ скучаем очень❤️», «самая-самая😍», « Самая прекрасная Тиночка😍😍😍😍😍😍», «Самая лучшая, мы скучали 😍❤️🔥», «Лучшая! Как же хочется на ваш концерт 💔», «Маску не одевай🙌🤔🌹)», «Слишком 😍😍😍».

До этого на фан-странице Тины в Инстаграм появились видео с ее выступления, поэтому фанаты не смогли остаться равнодушными и массового принялись восхищаться прдеставленным образом певицы. Ее блестящее платье с глубоким декольте, декорированным кружевами, также не оставило равнодушными фанатов:

«Наша самая любимая! Как же мы скучали❤ Спасибо за видео @_elena__tk #ТинаКароль», - сообщается на странице «ФанТины».

Поклонники отреагировали сразу, в частности, они отметили, что заметили в видео Дана Балана, с которым ей приписывают роман, хотя информация и не подтвердилась.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".