Російська телеведуча Анфіса Чехова, порадувала шанувальників гарячими кадрами із відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Коли проходиш повз червоної машини, що стоїть на тлі пальм... в тобі автоматично прокидається Дівчина місяця з Playboy🤦🏻‍♀️😂😬. Яке фото вам більше подобається? 1/2/3?", - підписала вона.

На опублікованих фото Анфіса Чехова позує босоніж на тлі буйно-зеленої природи і автомобіля червоного кольору. На ній надітий купальник шахової забарвлення, який вигідно підкреслює опуклості провідною. 42-річна зірка зібрала волосся в пучок на потилиці, а її річний образ завершують сонцезахисні окуляри.

Під час фотосесії Анфіса Чехова показала кілька спокусливих поз, щоб виставити себе з найкращих сторін. Так на одному зі знімків вона выпятила свою груди і притиснулася п'ятою точкою до борту машини, а на іншій оттопырила ту ж п'яту точку.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Анфіси і залишили безліч захоплених коментарів:

"Шикарна жінка👌🌺🌺🌺"; "Лялечка"; "🌈Ну все, вогонь🤩"; "Ягідка😋💖💖💖💖💖"; "Все. Ви дуже гарна на всіх фотографіях Анфіса"; "Красуня"; "Анфіса, ви прекрасні 😘"; "Якщо плейбой то однозначно 3😁"; "яка сексі)".

Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів.

А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри.