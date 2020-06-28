Российская телеведущая Анфиса Чехова, порадовала поклонников горячими кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала их на своей странице в Instagram.

"Когда проходишь мимо красной машины, стоящей на фоне пальм... в тебе автоматически просыпается Девушка месяца из Playboy🤦🏻‍♀️😂😬. Какое фото вам больше нравится? 1/2/3?", - подписала она.

На опубликованных фото Анфиса Чехова позирует босиком на фоне буйно-зеленой природы и автомобиля красного цвета. На ней надет купальник шахматной расцветки, который выгодно подчеркивает выпуклости ведущей. 42-летняя звезда собрала волосы в пучок на затылке, а ее летний образ завершают солнцезащитные очки.

Во время фотосессии Анфиса Чехова показала несколько соблазнительных поз, чтобы выставить себя с самых лучших сторон. Так на одном из снимков она выпятила свою грудь и прижалась пятой точкой к борту машины, а на другой оттопырила ту же пятую точку.

Пользователи социальной сети оценили внешность Анфисы и оставили множество восторженных комментариев:

"Шикарная женщина👌🌺🌺🌺"; "Куколка"; "🌈Ну все, огонь🤩"; "Ягодка😋💖💖💖💖💖"; "Все. Вы очень красивая на всех фотографиях Анфиса"; "Красотка"; "Анфиса, вы великолепны 😘"; "Если плейбой то однозначно 3😁"; "какая секси)".

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров.

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