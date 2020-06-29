Хочеш привернути увагу - вибирай червоний колір. Тому наші зіркові красуні не можуть не надіти одяг такого кольору

Колишня учасниця "ВІА Гри", дружина Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, блиснула ідеальними формами в червоному боді, повідомляє Politeka.net. Тканина облягла принади та дозволила помилуватися пружними сідницями.

Російська актриса Христина Асмус володіє дуже красивою фігурою. Зірка вибрала відвертий наряд з великим вирізом на спині. Це плаття красуні підходить просто ідеально.

Епатажна співачка Maruv вибирає різні наряди сміливих кроїв і квітів. Цього разу красуня з'явилася в червоному боді, схоже для БДСМ-розваг, і колготках.

Модель і телеведуча Катя Осадча підкорила зовнішністю у сукні на одному із заходів. Наряд був з "повітряною" спідницею і глибоким декольте.

Артистка "Квартал 95" Віра Кекелія під час вагітності влаштувала фотосесію в червоному платті. Від такої леді не можна відірвати погляду.

Нагадаємо, Христина Асмус позувала у смугастому костюмі, тримаючи в руці чашку.

"Ворожу на кавовій гущі ☕️🔮🤪", - підписала фото артистка

Варто відзначити, що начебто нічим не примітний наряд підкреслив фігуру зірки. Зокрема, виділяється струнка талія.

Нагадаємо також, що Альбіна Джанабаєва опублікувала фото, на якому стояла поруч з Валерієм Меладзе в дивному образі.

Зірка вбралася в довгу сукню, обтягуюче бюст, а на голову наділа вінок з польових квітів, але найголовнішою родзинкою став величезний надувний фламінго на талії.

Судячи по обличчю Меладзе, зовнішність Альбіни вбила його наповал.

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