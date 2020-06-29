Хочешь привлечь внимание - выбирай красный цвет. Поэтому наши звездные красотки не могут не надеть наряды такого цвета

Бывшая участница "ВИА Гры", жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, сверкнула идеальными формами в красном боди, сообщает Politeka.net. Ткань обтянула прелести и позволила полюбоваться упругими ягодицами.

Российская актриса Кристина Асмус обладает очень красивой фигурой. Звезда выбрала откровенный наряд с большим вырезом на спине. Это платье красотке подходит просто идеально.

Эпатажная певица Maruv выбирает разные наряды смелых кроев и цветов. В этот раз красотка появилась в красном боди, похожее для БДСМ-развлечений, и колготках.

Модель и телеведущая Катя Осадчая покорила внешностью в платье на одном из мероприятий. Наряд был с "воздушной" юбкой и глубоким декольте.

Артистка "Квартал 95" Вера Кекелия во время беременности устроила фотосессию в красном платье. От такой леди нельзя оторвать взгляда.

Напомним, Кристина Асмус позировала в полосатом костюме, держа в руке чашку.

"Гадаю на кофейной гуще ☕️🔮🤪", - подписала фото артистка

Стоит отметить, что вроде бы ничем не примечательный наряд подчеркнул фигуру звезды. В частности, выделяется стройная талия.

Напомним также, что Альбина Джанабаева опубликовала фото, на котором стояла рядом с Валерием Меладзе в странном образе.

Звезда нарядилась в длинное платье, обтягивающее бюст, а на голову надела венок из полевых цветов, но самой главной изюминкой стал огромный надувной фламинго на талии.

Судя по лицу Меладзе, внешность Альбины сразила его наповал.

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