Чорний колір у всі часи вважається класикою, тому наші зірки не можуть його ігнорувати 

Красуні вибирають різні наряди й чорний завжди присутній в їх гардеробах, передає Politeka.net. Подивімось, як виглядають красуні в чорному. 

Співачка Ані Лорак вбралася в облягаючу сукню з глибоким декольте і пікантними вирізами з боків. Варто відзначити, що зірка виглядає розкішно в сукні, адже вона активно займається спортом і стежить за харчуванням. 

Тіна Кароль у чорному топі та довгій спідниці посвітила пружними місцями. Наряд відвертий, однак при цьому образ залишається якимось ніжним. 

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Колишня учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва похвалилася формами у платті на тонких бретелях і з величезним бантом на грудях. Образ вийшов дуже стильним. 

Ще одна екс-"віагринка" підкреслила пишні груди сукнею незвичайного крою. Чорна тканина облягла принади, що не можна не помітити. 

Наталя Могилевська не упускає можливості похвалитися струнким тілом. Чорне плаття з декольте і масивною прикрасою на шиї -  від красуні неможливо відірватися. 

Нагадаємо, Ані Лорак подякувала всій своїй «dream team».

«Приємно отримувати такі новини з Європи! «В суботу, 20 червня, відбувся передостанній випуск #EurovisionAgain, в рамках якого був показаний гранд-фінал 2008 року. Всі учасники залишилися колишніми, однак глядачі проголосували за нового переможця – "Shady Lady" Ані Лорак…», - йдеться в повідомленні.

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Приятно получать такие новости из Европы! «В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – "Shady Lady" Ани Лорак, передает @wiwibloggs, один из самых посещаемых независимых порталов о конкурсе "Евровидение"». 🌟 Поздравляю всю нашу dream team: @fkirkorov, @dimitriskontopoulos, @iliaskokotos, @fokasevagelinos! Муз. @fkirkorov, сл. Karen Kavaleryan. Thank you all @eurovision fans for your love and support! ❤️

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Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль здивувала шанувальників позитивним образом під час чуттєвої фотосесії - співачка приміряла лише білосніжну сорочку без білизни, та ще й залишила ту розстебнутою. 

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".