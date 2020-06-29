Чорний колір у всі часи вважається класикою, тому наші зірки не можуть його ігнорувати

Красуні вибирають різні наряди й чорний завжди присутній в їх гардеробах, передає Politeka.net. Подивімось, як виглядають красуні в чорному.

Співачка Ані Лорак вбралася в облягаючу сукню з глибоким декольте і пікантними вирізами з боків. Варто відзначити, що зірка виглядає розкішно в сукні, адже вона активно займається спортом і стежить за харчуванням.

Тіна Кароль у чорному топі та довгій спідниці посвітила пружними місцями. Наряд відвертий, однак при цьому образ залишається якимось ніжним.

Колишня учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва похвалилася формами у платті на тонких бретелях і з величезним бантом на грудях. Образ вийшов дуже стильним.

Ще одна екс-"віагринка" підкреслила пишні груди сукнею незвичайного крою. Чорна тканина облягла принади, що не можна не помітити.

Наталя Могилевська не упускає можливості похвалитися струнким тілом. Чорне плаття з декольте і масивною прикрасою на шиї - від красуні неможливо відірватися.

Нагадаємо, Ані Лорак подякувала всій своїй «dream team».

«Приємно отримувати такі новини з Європи! «В суботу, 20 червня, відбувся передостанній випуск #EurovisionAgain, в рамках якого був показаний гранд-фінал 2008 року. Всі учасники залишилися колишніми, однак глядачі проголосували за нового переможця – "Shady Lady" Ані Лорак…», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль здивувала шанувальників позитивним образом під час чуттєвої фотосесії - співачка приміряла лише білосніжну сорочку без білизни, та ще й залишила ту розстебнутою.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".