Певица София Ротару серьезно пострадала от эпидемии "китайского" вируса

Об этом сообщил ее концертный директор Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

По его словам, артистка пострадала от эпидемии больше коллег. Такое мнение он аргументировал тем, что Ротару не может выступать в РФ.



"Заказчики хотят, чтобы София Ротару спела на их мероприятиях. Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но мы вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что такое состояние дел больно бьет по кошельку певицы.

"Загадывать ничего не возможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности. Стоит отметить, что гонорар у Софии Михайловны солидный – от 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе", - отметил он.

Учитывая такие расценки, певица за время карантина лишилась более 42 миллионов рублей доходов.

Ранее в сети появилось историческое фото молодой певицы Софии Ротару.

Архивным кадром похвастался российский певец Николай Басков.

На фото еще молодая София Ротару позирует вместе с Людмилой Зыкиной и Николаем Басковым. Певица прикрыла глаза темными очками, а одета она была в темную блузку с глубоким вырезом на груди. Знаменитости выглядят счастливыми, они весело улыбаются на камеру.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».