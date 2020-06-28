Українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA здивувала зміною іміджу

Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі, Мінськ", - коротко підписала свій пост співачка.

На кадрі Олександра постала з яскравим макіяжем, в якому переважали рожеві і фіолетові тони.

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на такий незвичайний образ артистки.

"Ох, Саша, що ти твориш?", "Дуже красива", "Неймовірно красива", - писали під цим знімком.

Менш ніж за годину її пост зібрав більш ніж дві тисячі лайків.

Варто відзначити, що такі образи стали вже звичними для співачки.

Раніше ми писали, що Олександра сфотографувала себе крупним планом. Співачка зробила собі яскравий макіяж: нафарбувала рожевим очі, а губи підкреслила бордовим. Варто відзначити, що співачка часто знімає тільки своє обличчя, ймовірно, переживаючи з-за своєї фігури.

Також ми повідомляли, що артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в нескромному вигляді - крихітних чорних плавках і вільній футболці зеленого відтінку.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька без одягу спокусила не тільки поглядом: "Бомба".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька наплювала на комплекси і показала величезне декольте у всій красі: соковиті фото.

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