Українська співачка Тіна Кароль захопила образом в розкішному платті зі сміливим декольте на довгоочікуваному концерті

Як відомо, останні кілька місяців Тіна активно займалася підготовкою до виступів, які відклала через карантин. При цьому зірка також почала записувати новий альбом і навіть приступила до зйомок у відомому серіалі. На цей раз їй вдалося вразити щасливим виглядом за лаштунками перед концертом, пише Politeka.net.

На фан-сторінці Тіни в Instagram з'явилися відео з її виступу, тому фанати не змогли залишитися байдужими і масового почали захоплюватися прдеставленным чином співачки. Її блискуче плаття з глибоким декольте, декорованим мереживами, також не залишило байдужими фанатів:

«Наша найулюбленіша! Як же ми нудьгували❤ Спасибі за відео @_elena__tk #ТинаКароль», - повідомляється на сторінці «Фантіни».

Шанувальники відреагували відразу:

«Котяшечка♥️», «Скучамбааааа🥺», «красоткаа 😍», «Неймовірна😍😍😍❤️❤️❤️❤️😚», «Можна телепорт в Одесу?😭❤️», «Пупсик, скучили і хочемо концертів😻❤️💥», «Як же скучаеем😖❤️», «Як же я сумую за цим промінцю щастя 🤗❤️😻 за цим зустрічам з Фантіною, підготовок до концертів💖 чекаю зустрічі і концерти 💫», «А там не Дано в кінці годиною чи?», «Дааааа.....колір помади ! Вже не треба ховати очі», «найкраща і найкрасивіша😍», «Про Дан😂😂👏👏», «Палаючі очі Тіни - це космос 😍😍😍😍», «Як я хочу на концерт!!!!!😢😢».

Раніше на фан-сторінці Тіни під кадром сказано, що продовження зйомок телесеріалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів триває і Тіна активно бере в них участь.

При цьому раніше сама Тіна розповіла, що сонце, друзі-колеги і творча атмосфера – це те, чого так не вистачало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тому на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм.

"Ми з Юрою Горбуновим зросли на Івано-Франківщині і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе ніби в сімейному колі"- поділилася враженнями від участі у проекті Кароль.

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