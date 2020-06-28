Украинская певица Тина Кароль восхитила образом в роскошном платье со смелым декольте на долгожданном концерте

Как известно, последние несколько месяцев Тина активно занималась подготовкой к выступлениям, которые отложила из-за карантина. При этом звезда также начала записывать новый альбом и даже приступила к съемкам в известном сериале. В этот раз ей удалось поразить счастливым видом за кулисами перед концертом, пишет Politeka.net.

На фан-странице Тины в Инстаграм появились видео с ее выступления, поэтому фанаты не смогли остаться равнодушными и массового принялись восхищаться прдеставленным образом певицы. Ее блестящее платье с глубоким декольте, декорированным кружевами, также не оставило равнодушными фанатов:

«Наша самая любимая! Как же мы скучали❤ Спасибо за видео @_elena__tk #ТинаКароль», - сообщается на странице «ФанТины».

Поклонники отреагировали сразу, в частности, они отметили, что заметили в видео Дана Балана, с которым ей приписывают роман, хотя информация и не подтвердилась:

«Котяшечка♥️», «Скучамбааааа🥺», «красоткаа 😍», «Неймовірна😍😍😍❤️❤️❤️❤️😚», «Можно телепорт в Одессу?😭❤️», «Пупсик, соскучились и хотим концертов😻❤️💥», «Как же скучаеем😖❤️», «Как же я скучаю по этому лучику счастья 🤗❤️😻 по этим встречам с ФанТиной, подготовкам к концертам💖 жду встречи и концерты 💫», «А там не Дан в конце часом ли?», «Дааааа.....цвет помады ! Уже не надо прятать глаза», «Самая лучшая и самая красивая😍», «О Дан😂😂👏👏», «Горящие глаза Тины - это космос 😍😍😍😍», «Как я хочу на концерт!!!!!😢😢».

Ранее на фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала "Великі Вуйки" про жизнь и приключения гуцулов продолжается и Тина активно принимает в них участие.

При этом ранее сама Тина рассказала, что солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением.

"Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в семейном кругу"- поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".