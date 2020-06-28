Британська супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися неймовірною красою в одному халаті без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Мене звуть Демі і я небайдужий до того, щоб трохи підлікуватися вранці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Роуз позує в білосніжному халаті, який вирішила відтягнути, показавши на камеру розкішні форми. На голові у знаменитості красується рушник.

А на іншому знімку Роуз позує все в тому ж халаті, але вже з висушеними волоссям. Шанувальники моделі не змогли висловити свої слова захоплення, адже кадри дівчина вирішила викинути в Сторіс.

Як ми повідомляли раніше, супер модель з Великої Британії Демі Роуз похвалилася розкішними формами, які ледве втиснула в крихітний купальник.

Так, модель вирішила розлягтися на пляжі, прямо на листі дерев, які кинули на пісок.

Демі вирішила приміряти крихітний купальник, через що ледь не втратила значних розмірів «близнят». Ноги дівчина схрестила. Як можна помітити – на неї посипався пісок.

Сам кадр модель ніяк не прокоментувала, а її прихильники не мали такої можливості, оскільки зірка вирішила поділитися фотографією в Stories.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.