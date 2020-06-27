Володарка титулу «Міс Україна-2018» Леоніла Гузь вразила недбалим образом на постільному фото

21-річна українська модель поділилася кокетливим знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Гузь сидить на ліжку і ніби спросоння поправляє своє розкішне, злегка розпатлане волосся. Модель позує в атласному чорному пеньюарі, злегка розставивши ноги. Вона пильно дивиться в камеру своїм зухвалим поглядом.

Природності її образу надає майже повна відсутність косметики на обличчі. Фото виглядає так, ніби його зробили, як тільки модель прокинулася у своєму ліжку.

Шанувальники красуні не могли пройти повз таке фото.

«Чудова дівчина», «Відмінне фото і фотограф не такий вже й поганий», «Загадкова», «Крихітка», - пишуть люди в коментарях.

До цього ми писали, що Гузь знайшла спосіб привернути увагу публіки. цього разу зірка вразила формами без нижньої білизни, відповідне фото Леоніла виклала в своєму мікроблозі в Instagram.

Юна модель з'явилася на чорно-білому знімку в темному платті. Красуня застигла в ефектній позі, спустивши лямки на плечі і оголивши шикарний бюст. Неможливо не помітити, що Гузь не стала обмежувати принади тісним ліфчиком.

Дівчина розпустила волосся і трохи зухвало задерла підборіддя, обійнявши себе руками. Якусь загадковість кадру додало вдале освітлення.

Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: «Це дуже мило».

Як повідомляла Politeka, міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити у зовнішності: «Боже, навіщо?».

Також Politeka писала, що міс Україна Леоніла Гузь без ліфчика ефектно спустила лямочки: видно кожен вигин.