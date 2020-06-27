Колишня солістка популярного російського гурту «Серебро» Ольга Серябкіна поділилася барвистими кадрами відпочинку на воді

Відома російська співачка опублікувала фотографії в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На знімках Серябкіна розсікає по водоймі на водному мотоциклі. Для такого активного відпочинку співачка вибрала підходящий купальний костюм в обтяжку, який ідеально підкреслив її струнку фігуру.

Серябкіна спритно балансує на мотоциклі, розставивши ноги і відвівши назад свою п'яту точку. Це добре видно на одному з кадрів, зробленому з ракурсу ззаду.

«Цілий день», - підписала фотографії зірка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати знімки, буквально засинаючи співачку компліментами. Багато хто при цьому відзначає, що співачка помітно схудла.

«Худенька», «Дуже сильно схудла», «Кайф», «Безстрашна», «Як красиво», «Оля яка ти красива!», «Така красива. Немає слів», «Які розкішні види Оля... Ось прямо око радіє такій красі», «Хороша чертовка», «Де така краса?», «Професійно ганяєш», «схудла! І костюмчик що треба!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Серябкіна вразила відвертим виглядом. На одних з останніх знімків, які були розміщені в Instagram, і, зокрема, в сториз - від Ольги не можна відвести погляду.

Відома артистка наділу тонкий коричневий купальник, який ідеально сів на її грудях. Крізь купальний наряд пробивалися ознаки самого інтимного, але зірку це ніяк не бентежило.

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