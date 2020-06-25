Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила откровенным видом

Красотка часто публикует фото, от которых становится жарко всем ее поклонникам, пишет Politeka.net. На одних из последних снимков, который были размещены в Инстаграм, и, в частности, в сториз - от Ольги нельзя отвести взгляда.

Известная артистка надела тонкий коричневый купальник, который идеально сел на ее груди. Сквозь купальный наряд пробивались признаки самого интимного, но звезду это никак не смущало.

Певица сидела в воде на деревянном пирсе в смелой позе. Ольга сверкнула стройными ножками. Взгляд звезды был томным. Такое фото было обнародовано в сториз, а перед этим Серябкина опубликовала фото поскромнее.

"Карамельная 🍫", - написала артистка.

Почти за сутки пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивая😻😻♥️ Вода уже тёплая?", "Оля как всегда самое интересное скрываешь ну так нельзя 😂", "Вау 😍🔥", "Какая красивая", "Серябкина,все фотки красивые, сексуальные,так держать", "Ваааау😻 Какая красотка ❤️", "Какая красивая😍 Тоже хочу искупаться🔥 Погода не позволяет🙌 Как там погода в Москве?💛", "Невероятная 😍🔥💦🙈", "КАКАЯ КРАСОТОЧКА 💦💦💦💦💦💦💦💖😍🥰", "СОК 🔥", "Взгляд кошки", "Огромное спасибо от всех футфетишистов 😂😂", "классная Серябушка", "ты как всегда прекрасна😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина предстала в облегающем черном топе, который подчеркнул ее красивые формы. В частности, нельзя отвести взгляда от груди, тонкой талии и стального пресса звезды.

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