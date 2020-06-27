Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина білосніжному вбранні показала, як відривається на камеру



Про це повідомляє Politeka з посиланням на TIkTok знаменитості.

«Чому танці не залітають в рекомендації ? Хочу в рек», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Катерина в пікантному білому вбранні декольте виконує жаркий танець, демонструючи на камеру розкішний бюст.

«Катя, адміністратори від тебе просто в шоці», «як красиво рухаєшся», «бомбезна дівчинка», - пишуть її шанувальники.

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Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

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