Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина білосніжному вбранні показала, як відривається на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TIkTok знаменитості.
«Чому танці не залітають в рекомендації ? Хочу в рек», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Катерина в пікантному білому вбранні декольте виконує жаркий танець, демонструючи на камеру розкішний бюст.
@boyarskaya.katya
Чому танці не залітають у річок?😭💔 ##танці ##хочуврек ##хочувтоп ##рекомендаціїПопулярні новини зараз♬ оригінальний звук - boyarskaya.katyaПоказати ще
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«Катя, адміністратори від тебе просто в шоці», «як красиво рухаєшся», «бомбезна дівчинка», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.
Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками в своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні, передає Politeka.net.
На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
Нагадаємо, грудаста онука Боярського труснула своєю пишністю в малюсінькому топі
Також Politeka писала, що юна онука Боярського ледве вмістила шостий розмір у вузеньку сукню
А ще Politeka повідомляла, що онука Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживній піжамі