Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала спальный образ

На фото Екатерина позировала в розовом платье с большим декольте перед зеркалом. Боярская, такое чувство, еле вместила свою пышную грудь в наряд, так как она прямо вырывалась на свободу. Красавица улыбалась на камеру и показывает всю себя. Видно, что фото было в спальне, на фоне можно заметить кровать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что красотка выбросила кадр в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала свежее фото в социальной сети.

Девушка сделала красивое селфи в пижаме, о чем можно судить по кружеву и атласной ткани ярко-розового цвета. Красотка сделала также макияж: губы накрасила кремовой помадой и сделала стрелки на глазах.

Екатерина стоит напротив балкона, чтобы свет выгодно падал на ее лицо. Также на фоне можно увидеть разложенную кровать с белыми простынями и интерьер спальной комнаты знаменитой внучки.

Сообщалось, что внучка известнейшего российского артиста Михаила Боярского Екатерина показала, как проводит время на карантине или же просто резвится на камеру.

На новых кадрах со сториз юной красавицы она буквально "сходит с ума" в танце, при этом выгодно подчеркивая свои объемные женские прелести с помощью телодвижений и в откровенном наряде.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

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