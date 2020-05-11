Пышногрудая внучка Михаила Боярского, Екатерина, похвасталась телом в темном топе

Красотка опубликовала несколько фото, на которых предстала в топе на тонких бретельках, пишет Politeka.net.

Таким образом, Екатерина выделила свою пышную грудь. Два пояса оплели ее тонкую талию.

Глубокое декольте и длина верха наряда позволила полюбоваться невероятно красивыми формами - пышной грудью и тонкой талией. Сверху внучка звезды натянула кожаную куртку.

Также красотка надела рваные джинсы. А завершили образ красотки большие кольца в ушах.

Екатерина решила никак не подписывать фото, а только поставила игривый смайлик.

Всего за 20 минут пост собрал почти 200 лайков и немного комментариев.

"Шикарная🔥", "канеш шикарная, с таким то дедом", "Внучка достойная своего деда!! Красота", "Будто кадр из фильма "Город грехов"😊🔝", "Какой рост, если не секрет!?", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Боярская позировала в розовом платье с большим декольте перед зеркалом.

Красавица улыбалась на камеру и показывает всю себя. Видно, что фото было сделано в спальне, на фоне можно заметить кровать.

Ранее мы писали, что внучка Боярского сделала красивое селфи в пижаме, о чем можно судить по кружеву и атласной ткани ярко-розового цвета.

Красотка сделала также макияж: губы накрасила кремовой помадой и сделала стрелки на глазах.

Ранее сообщалось, что Екатерина Боярская предстала в черных штанах, скорее всего кожаных, а также кофте и кроссовках.

Она сидела на полу, который выложен черной плиткой. Волосы красотка оставила распущенными. Под кадрами девушка ничего не написала, кроме одного сердечка.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

А еще Politeka писала, что горячая внучка Боярского показала шестой размер в тесном топе

Также Politeka сообщала, что пышногрудая внучка Боярского выставила напоказ красоту шестого размера